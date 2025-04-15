Порошенко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью

Офис президента Украины Владимира Зеленского, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-президент страны, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать. <...> Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», — сказал он.

15 апреля Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

По информации журналистов, власти планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.

12 апреля член Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что депутаты собираются продлить срок действия военного положения и мобилизации уже в ближайшее время. Законодатели намерены принять решение 16-18 апреля, уточнил он.

Ранее в РФ высказались о подготовке президентских выборов на Украине.