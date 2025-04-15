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В Белом доме ответили на вопрос о поездке Трампа на Украину

Белый дом: Трамп не планирует посещать Украину
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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Точно у меня нет планов о посещении (Трампом. — прим. ред.) Украины, которыми бы я могла поделиться», — отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее во время интервью телеканалу CBS заявил, что пригласил американского лидера посетить страну. Зеленский добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что президент России Владимир Путин «сделал со страной».

При этом российский политолог Сергей Марков сообщил, что Трамп отклонит предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

Кроме того, газета Politico писала, что Зеленский также пригласит лидеров европейских стран в Киев на 9 мая.

Как отмечали авторы публикации, встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в Москве.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.

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