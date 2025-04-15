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Стало известно о приглашении лидеров ЕС на Украину 9 мая

Politico: Зеленский созовет лидеров Европы на 9 мая в Киев
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Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров европейских стран в Киев на 9 мая. Об этом пишет газета Politico.

Как пишут авторы публикации, встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в Москва.

Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из Евросоюза и призвал их продемонстрировать «единство и решимость».

Отдельно Зеленский планирует встретиться с представителями «коалиции желающих». Он намерен обсудить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции заявила, что страны — членов ЕС и те государства, которые только хотят вступить в союз, ждут серьезные последствия в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

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