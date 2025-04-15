Стало известно о приглашении лидеров ЕС на Украину 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров европейских стран в Киев на 9 мая. Об этом пишет газета Politico.
Как пишут авторы публикации, встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в Москва.
Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из Евросоюза и призвал их продемонстрировать «единство и решимость».
Отдельно Зеленский планирует встретиться с представителями «коалиции желающих». Он намерен обсудить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.
До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции заявила, что страны — членов ЕС и те государства, которые только хотят вступить в союз, ждут серьезные последствия в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.