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В России предсказали реакцию Трампа на приглашение Зеленского

Политолог Марков: Трамп не приедет на Украину после приглашения Зеленского
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Brian Snyder/Reuters

Российский политолог Сергей Марков сообщил, что президент США Дональд Трамп отклонит предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. Его слова приводит «Лента.ру».

«Трамп не примет это приглашение, потому что оно для него крайне опасно», — сказал Марков.

По его словам, «на Украине могут просто организовать теракт и заявить, что ответственность за это несет Россия».

Марков утверждается, что в этом случае «начнется массированная кампания, обвиняющая наших военных, и на нее не повлияют никакие доказательства обратного».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее во время интервью телеканалу CBS заявил, что пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить страну. Зеленский добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что президент России Владимир Путин «сделал со страной».

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.

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