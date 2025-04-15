Санду провела в Молдавии встречу с генсеком НАТО

Санду провела в Кишиневе переговоры с Рютте о безопасности Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду сообщила на своей странице в социальной сети Х, что провела в Кишиневе встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам главы государства, она обсудила с генсеком НАТО сотрудничество республики с Североатлантическим альянсом, региональную безопасность и гибридные угрозы, включая кибератаки. Политик выразила благодарность альянсу за постоянную поддержку «в укреплении устойчивости» страны и «защите демократических институтов».

Также она отметила, что это первый визит Рютте в Молдавию в должности генсека НАТО.

В феврале посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москву беспокоит милитаризация и активное сближение Кишинева с НАТО. Он призвал власти республики прислушаться к словам президента России Владимира Путина о неприемлемости расширения альянса на восток.

В июле 2024 года глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что страна готова не только получать защиту от НАТО, но и обеспечивать ее для других.

Ранее в НАТО испугались возможного требования Путина.