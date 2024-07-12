В Молдавии выразили желание стать «поставщиком безопасности» для НАТО

Молдавия готова не только получать защиту от НАТО, но и обеспечивать ее для других. Об этом рассказал глава МИД Молдавии Михай Попшой, чьи слова приводит Telegram-канал Sputnik Молдова.

«Молдова готова быть не только потребителем безопасности, она также готова быть поставщиком безопасности», — заявил он.

В ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, Попшой отметил, что в деле экспорта безопасности власть республики рассчитывает на помощь западных союзников.

До этого глава молдавского внешнеполитического ведомства заявил, что нейтральный статус республики не мешает ей быть партнером НАТО. Попшой отметил, что альянс всегда учитывал нейтралитет страны.

До этого молдавский депутат от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля предупредил, что власти намерены разместить в стране военную инфраструктуру НАТО в обмен на поддержку со стороны Запада, отметив, что за это придется расплатиться «частичкой суверенитета».

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО.