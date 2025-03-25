IData: больше половины жителей Молдавии не поддержали присоединение к НАТО

Больше половины жителей Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные соцопроса молдавской компании Date Inteligente (iData).

Согласно исследованию, 30,9% респондентов поддержали вступление в Североатлантический альянс, тогда как 54,7% выступили против. Остальные 14,4% участников исследования не заняли определенной позиции по данному вопросу.

В исследовании, которое проводилось с 14 по 25 марта, приняли участие 1007 человек из 294 населенных пунктов.

В феврале посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москву беспокоит милитаризация и активное сближение Кишинева с НАТО. Он призвал власти страны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о неприемлемости расширения альянса на восток.

24 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не вступит в ряды НАТО или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что Белград строго придерживается политики военного нейтралитета и не собирается расширять свое участие в каком-либо военном блоке.

Ранее в США оценили планы Трампа пересмотреть роль НАТО.