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В НАТО испугались возможного требования Путина

Bild: Путин может потребовать от Трампа вывода войск США из Европы
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Susan Walsh/AP

В Европе существует серьезная обеспокоенность тем, что президент России  Владимир Путин  может потребовать от американского коллеги  Дональда Трампа  вывода американских войск из европейских стран. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что речь идет о требованиях Путина, которые он озвучивал в 2021 году. Тогда речь шла о выводе войск США из всех стран Североатлантического альянса, которые присоединились к блоку после 1990 года.

Эксперты ожидают, что Трамп может согласиться на подобные условия. Они считают, что это может привести к нападению российской стороны на Литву, Латвию и Эстонию, а также к началу конфликта России с Польшей. Издание подчеркивает, что наличие войск США  является «величайшей гарантией независимости» этих стран.

До этого сенатор США от Демократической партии резко раскритиковал высказывания президента Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, назвав их «отвратительными».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем». По его словам, нужно добиться того, чтобы команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.

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