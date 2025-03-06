Названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Москва ожидаемо лидирует в рейтинге городов, привлекательных для инвестиций в недвижимость, с убедительными 43%. Следом за столицей, практически наравне друг с другом, расположились Сочи (27%) и Санкт-Петербург (26%), подтверждая статус популярных и перспективных локаций. Краснодар занимает четвертую позицию, набрав 17% голосов. За ним идет Казань (11%), закрепившись в списке пяти самых привлекательных для вложений городов.

Это показало исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следом идет Калининград с 10% голосов. Нижний Новгород отметили 8% опрошенных. Екатеринбург привлек внимание 6% респондентов. Сразу три города — Новосибирск, Самара и Ростов-на-Дону — разделили девятое место, набрав по 5%. Тюмень и Волгоград показали результат в 4%. По 3% голосов получили Челябинск, Уфа, Воронеж и Пермь. Омск замыкает список с 2%. Также в пункте «Другое» респонденты отметили Красноярск, Ялту, Рязань и другие города России.

Главным аргументом в пользу выбора города для покупки недвижимости стала развитая инфраструктура (48%). Высокая ликвидность, выраженная в легкости перепродажи в будущем, является вторым по важности фактором (47%). Потенциальный доход от аренды считают преимуществом 41% опрошенных. Выгодность инвестиций в недвижимость в выбранном городе отметили 35% респондентов. А привлекательная стоимость недвижимости стала решающим фактором для 24% участников исследования.

Аналитики Домклик решили посмотреть, в каких регионах зафиксированы наибольшие объемы выдач ипотечных кредитов и как это согласуется с данными опроса.

По данным Домклик, регионами — лидерами по доле от общего объема выдач ипотечных кредитов в 2024 году стали Москва (12%) и Московская область (9%), Санкт-Петербург (6%), Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (5%). Помимо этого, россияне активно берут ипотеку в Башкирии, Тюменской и Свердловской областях — по 4%, а также Татарстане и Ростовской области — по 3%. Замыкают список регионов — лидеров по доле в объеме выдач ипотечных кредитов Приморский край и Новосибирская область, у которых доля в выдачах составляет по 2%.

Если сравнить данные по ипотечным кредитам с данными опроса, то можно увидеть, что Москва, Санкт-Петербург, города Краснодарского края, Татарстана, Башкирии, а также Свердловской и Ростовской областей находятся на первых позициях и по ипотечным выдачам, и по данным опроса респондентов. Также позиции респондентов совпадают с данными по выдачам касательно Тюменской и Новосибирской областей.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.