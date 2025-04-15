Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

Работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах в данный момент идет активно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает ТАСС.

«Работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно», — сказал он.

Также глава государства заявил о наличии рисков торможения строительства жилья в России. По его словам, в целом по стране уже свыше 2 тыс. проектов в сфере жилищного строительства реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев.

Кроме того президент заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в стране. Также Путин отметил, что далеко не все россияне, семьи, у которых есть право на льготные ипотечные кредиты, решаются взять их.

10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявлял, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Ранее Путин оценил темпы паспортизации жителей новых регионов РФ.