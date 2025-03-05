Путин оценил темпы паспортизации жителей новых регионов РФ

Практически все жители Запорожской области, Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР) в 2024 году получили российские паспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — сказал российский лидер.

4 марта пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Республике Бурятия сообщила, что местные правоохранители вручили российский паспорт участнику боевых действий на Украине из КНР Гоу Цзянминю. По информации ведомства, мужчина переехал в РФ на постоянное место жительства еще до эскалации конфликта. Тогда же он начал развивать собственный бизнес в сфере общественного питания, а после начала специальной военной операции подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт.

Ранее российский лидер предоставил гражданство РФ известному немецкому архитектору Карстену Винкельсу.