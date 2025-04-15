Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в РФ

Путин рассказал о проблемах программ ипотечного кредитования в России
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», — сказал российский лидер в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

Также он отметил, что далеко не все россияне, семьи, у которых есть право на льготные ипотечные кредиты, решаются взять их.

В конце марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Это касается и первичного, и вторичного рынков жилья, которые тесно взаимосвязаны из-за большого числа альтернативных (обменных) сделок, где дорогая ипотека не требуется либо сумма доплаты не сильно влияет на решение о покупке, отметил эксперт.

По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее Путин назвал вопрос жилья «самым чувствительным» в жизни россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами