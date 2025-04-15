Путин заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в РФ

Президент России Владимир Путин заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», — сказал российский лидер в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

Также он отметил, что далеко не все россияне, семьи, у которых есть право на льготные ипотечные кредиты, решаются взять их.

В конце марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Это касается и первичного, и вторичного рынков жилья, которые тесно взаимосвязаны из-за большого числа альтернативных (обменных) сделок, где дорогая ипотека не требуется либо сумма доплаты не сильно влияет на решение о покупке, отметил эксперт.

По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее Путин назвал вопрос жилья «самым чувствительным» в жизни россиян.