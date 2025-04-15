Евродепутат призвала главу МИД Франции уйти в отставку

Депутат Марешаль: Барро должен уйти в отставку после унижения Франции в Африке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку после «унижения» страны в Африке. Об этом заявила лидер партии «Идентичность и Свобода», евродепутат и племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль в социальной сети X.

«После унижения Франции в Африке эпизод с высылкой сотрудников французского посольства в Алжире — это последний удар по «дипломатии покорности» Жан-Ноэля Барро. После такого провала он должен уйти в отставку», — написала евродепутат.

Накануне Барро сообщил, что власти Алжира выслали 12 французских дипломатов. По его словам, решение было принято в ответ на задержание трех граждан страны, подозреваемых в совершении правонарушений на территории Франции.

В январе политический консультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев заявил, что выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) станет серьезным ударом по экономике Франции, потому что она начала терять господство на Африканском континенте. По его словам, французский контингент уже покинул африканские Чад, Сенегал и Кот-д'Ивуар.

Ранее во Франции рассказали о цене ошибок Макрона в Африке.