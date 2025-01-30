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В России заявили, что Франция начала терять превосходство в Африке

Политолог Андреев: Франция теряет превосходство в Африке
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Depositphotos

Выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) станет серьезным ударом по экономике Франции, потому что она начала терять господство на Африканском континенте. Об этом газете «Известия» рассказал политический консультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев.

По его словам, французский контингент покинул африканские Чад, Сенегал и Кот-д'Ивуар. Кроме того, напряженность присутствует в отношениях с Алжиром. Эксперт отметил, что многие страны Африки развиваются или остаются бедными, переживают региональные конфликты. В них есть трудности с голодом, преступностью и развитием экономики.

«Но в то же время национальные правительства начали осознавать собственные политические интересы и, главное, виновников такого бедственного положения их государств — стран колонизаторов и неоколонизаторов. Поэтому происходит диверсификация международных отношений», — пояснил Андреев.

30 января агентство Bloomberg писало, что экономики Германии и Франции продолжают идти на спад на фоне снижения доверия к правительствам стран. Что касается Франции, то главной проблемой агентство называет бюджетный кризис, который заставил правительство в Париже положиться на временное законодательство, чтобы избежать остановки.

Ранее сообщалось, что Россия планирует построить крупнейший в Западной Африке аффинажный завод.

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