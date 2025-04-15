Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США отказались осуждать ракетный удар по ВСУ в Сумах

Bloomberg: США не стали подписывать заявление G7 с осуждением удара в Сумах
close
Mark Schiefelbein/AP

США заявили партнерам по G7, что не будут подписывать заявление с осуждением удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США сорвали принятие совместного заявления G7 с осуждением ракетного удара РФ по Сумам», — говорится в публикации.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа отказалась поддержать этот документ, так как хочет сохранить пространство для мирных переговоров и продолжить работу в сторону урегулирования конфликта с РФ.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила, что без участия США этот документ не имеет смысла. В черновом варианте заявления говорилось, что атака на Сумы еще раз доказывает желание России продолжать войну.

Серия мощных взрывов прогремела в украинском городе Сумы 13 апреля. По данным Минобороны РФ, военные Вооруженные сил (ВС) России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ.

В оборонном ведомстве сообщили, что атака была совершена при помощи двух ракет «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных.

Комментируя этот удар по Сумам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВС России бьют исключительно по военным объектам Украины.

Ранее премьер Британии потребовал от Путина прекращения огня после удара по Сумам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами