США отказались осуждать ракетный удар по ВСУ в Сумах

Bloomberg: США не стали подписывать заявление G7 с осуждением удара в Сумах

США заявили партнерам по G7, что не будут подписывать заявление с осуждением удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США сорвали принятие совместного заявления G7 с осуждением ракетного удара РФ по Сумам», — говорится в публикации.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа отказалась поддержать этот документ, так как хочет сохранить пространство для мирных переговоров и продолжить работу в сторону урегулирования конфликта с РФ.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила, что без участия США этот документ не имеет смысла. В черновом варианте заявления говорилось, что атака на Сумы еще раз доказывает желание России продолжать войну.

Серия мощных взрывов прогремела в украинском городе Сумы 13 апреля. По данным Минобороны РФ, военные Вооруженные сил (ВС) России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ.

В оборонном ведомстве сообщили, что атака была совершена при помощи двух ракет «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных.

Комментируя этот удар по Сумам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВС России бьют исключительно по военным объектам Украины.

Ранее премьер Британии потребовал от Путина прекращения огня после удара по Сумам.