«Снова утечка информации»: более 30 человек погибли во время прилета в украинских Сумах

Серия мощных взрывов прогремела в украинском городе Сумы. По официальным данным, погибли 32 человека, еще 84 получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов теробороны. Мэр города Конотоп после ударов призвал главу Сумской области встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку. В Минобороны РФ удары не комментировали.

Серия взрывов произошла в городе Сумы на Украине. Об этом сообщили местные СМИ и каналы Telegram. Издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев, написало о первых взрывах в районе 10:40 мск.

В Сумской области, а также Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях была активирована система воздушной тревоги. Позднее стало известно о новых взрывах в Сумах.

Сумская область Украины граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Город находится в 30 км от границы, через него проходит трасса, соединяющая город с курской Суджей.

В ГСЧС Украины сообщили, что в Сумах погибли 32 человека. По данным украинских чиновников, среди них двое несовершеннолетних. На данный момент известно, что пострадали 84 человека. Заявлений от Минобороны РФ пока не опубликовано.

Цель удара

Вскоре после прилета в Сумах депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что взрывы были результатом российского удара по месту, где были собраны украинские военные для торжественной церемонии.

«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах — опять россияне располагали информацией о скоплении. И на полигонах до сих пор построение… Не выстраивайте, не делайте «награждения и построения», чтобы был проклят ваш совок и вы с ним! СБУ: снова утечка информации», — написала Безуглая в своем Telegram.

Депутат, известная своей критикой главкома ВСУ Александра Сырского, отметила, что за предыдущие аналогичные случаи никто наказан не был.

«Например, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Потому что комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича…» — добавила нардеп.

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук сообщил, что удар нанесли по месту награждения 117 военнослужащих бригады теробороны.

«Надеюсь, что в Сумах уже задерживают главу ОВА Артюха и нардепа Ананченко, которые так хотели попиариться на праздничном награждении воинов 117 бригады ТРО по случаю 7 годовщины. Артюх, Ананченко пиарили награждение в Сумах и собрали туда кроме военных еще и гражданских, в частности детей! Мрази и подонки!» — написал он в Telegram.

Мэр Конотопа Артем Семенихин призвал главу Сумской области Владимира Артюха встать на колени перед жителями Сум и подать в отставку.

«Если ты, чучело, падла, до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми — я расскажу, что произошло», — сказал чиновник, обращаясь к Артюху.

В чем именно заключается вина Артюха, Семенихин не уточнил, но пообещал, что люди «прозреют, когда узнают».

Карта ударов

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале карту ударов. По его данным, целями стали конгресс-центр Сумского государственного университета и корпус № 2 Банковской академии.

«Кстати, первый часто использовался для собраний и конференций. И там вполне могли сегодня проходить мероприятия украинских военных. Как и в Банковской академии. Вероятно, по ним и били. Причем, повторяю, и кадры это подтверждают, ракеты попали точно в цель», — сообщает Лебедев.

В свою очередь канал «Два майора» пишет, что Сумский государственный университет использовался ВСУ как площадка для военных штабов.

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Военный блогер Юрий Подоляка назвал удар «очень точным», и также напомнил о роли конгресс-центра Сумского университета как места для проведения военных мероприятий. Эксперт призвал жителей покинуть Сумы, так как город фактически стал прифронтовым из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Он напомнил, что до августа 2024 года по Сумам ударов не наносили.