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Минобороны РФ прокомментировало удар в Сумах

Минобороны: ВС России ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские войска нанесли удар по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен двумя ракетами «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных, отметили в министерстве.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — говорится в сообщении.

Накануне в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По официальным данным, 84 человека получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны. Мэр города Конотоп после ударов призвал главу Сумской области встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку.

Ракетную атаку прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал «ошибкой» удар по Сумам и отметил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по Сумам.

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