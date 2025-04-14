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Песков оценил реакцию Трампа на ракетный удар по Сумам

Песков об ударе по Сумам: ВС РФ бьют исключительно по военным целям Украины
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Павел Бедняков/РИА Новости

Российские военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию президента США Дональда Трампа на удар баллистическими ракетами по Сумам.

«Речь идет о ходе СВО, здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает оборонное ведомство. Мы в администрации не комментируем ход военной операции. Я могу повторить заявления президента [Владимира Путина] и военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовенным целям», — заявил представитель Кремля.

Серия мощных взрывов произошла в Сумах на северо-востоке Украины утром 13 апреля. По официальным данным, 32 человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 84 ранены.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в результате ракетного удара со стороны российских военных оказались повреждены 20 зданий, пять многоквартирных домов, кафе, магазины и районный суд. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, основной целью ВС РФ стало место торжественного награждения бойцов теробороны.

Ракетную атаку также прокомментировал Дональд Трамп. Американский лидер назвал «ошибкой» удар по Сумам и отметил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее премьер Британии потребовал от Путина прекращения огня после удара по Сумам.

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