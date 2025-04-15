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Песков ответил на вопрос о планах беседы Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии планов беседы Путина и Трампа о моратории на удары
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Reuters

В графике президента России Владимира Путина нет планов относительно переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о моратории на удары по энергетике в рамках украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия».

«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о беседе двух лидеров.

Песков напоминал, что Украина ежедневно атакует российские объекты энергетики.

Сообщалось, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз. По данным агентства, Киев организовал первую подобную атаку уже на следующий день после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения.

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение украинскими властями «энергетического перемирия».

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