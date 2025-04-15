В Турции началась встреча по вопросам безопасности в Черном море

Встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре под эгидой МО Турции

В Анкаре под эгидой минобороны Турции началась встреча по безопасности в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в турецком оборонном ведомстве.

«Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ», — сказал источник.

Принимает ли участие во встрече представитель Украины, собеседник агентства не уточнил.

13 апреля телеканал CNN Türk сообщил, что переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море могут состояться на фоне уже прекращенного огня. По информации канала, стороны обсудят меры, которые будут способствовать поддержанию мира в Черном море. Состоятся переговоры должны 15-16 апреля в Анкаре в штабе ВМС Турции. Отмечалось, что в них примут участие представители министерств обороны иностранных государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на полях Антальского дипломатического форума обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. Кроме того, дипломаты обсудили вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море, усилия по достижению мира на Украине, а также события в Сирии и ситуацию в секторе Газа.

25 марта Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.

Ранее в США предложили России отрезать Украину от Черного моря.