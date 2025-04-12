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Главы МИД России и Турции провели переговоры в Анталье

Лавров и Фидан обсудили сотрудничество в энергетике на встрече в Анталье

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на полях Анталийского дипломатического форума обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Кроме того, дипломаты обсудили вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море, усилия по достижению мира на Украине, а также события в Сирии и ситуацию в секторе Газа.

Лавров прибыл в Анталью 11 апреля. Помимо Фидана, российский министр также провел переговоры с курдским лидером Ирака Масудом Барзани, с министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

9 апреля сообщалось, что Турция изучает сведения Минобороны России об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток».

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.

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