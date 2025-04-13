Встреча в Турции. Россия и Украина обсудят вопросы безопасности в Черном море

Грузовые суда в Черном море недалеко от Одессы, Украина, 22 марта 2025 года

Россия встретится с Украиной в Турции для переговоров по Черному морю

В Турции делегации России и Украины обсудят вопросы безопасности в Черном море. Ранее глава МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом график контактов и передал ему список с фактами нарушения ВСУ соглашения о временном запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп отметил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс.

Впервые в 2025 году делегации России и Украины встретятся в Турции, чтобы обсудить вопросы безопасности судоходства в Черном море, рассказали в пресс-службе министерства национальной обороны Турции.

«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между Россией и Украиной пройдет 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Телеканал CNN Türk уточнил, что переговоры могут состояться на фоне уже прекращенного огня. Стороны обсудят меры, которые будут способствовать поддержанию мира в Черном море.

Список атак ВСУ

12 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях Антальского форума, сказано на сайте российского МИД.

«В ходе беседы с <...> Фиданом были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Лавров обсудил с Фиданом график российско-турецких контактов. Он также передал коллегам из западных стран список, «где перечислены факты атак Украины против российских энергообъектов в течение последних трех недель».

Лавров отметил, что Россия не контактировала с Украиной на полях Антальского форума. По его словам, российскую сторону заботят не территории, а люди, которые там проживают. При этом США понимают важность территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп лучше других западных политиков понимает суть конфликта на Украине — он единственный говорил, что вступление Украины в НАТО было бы ошибкой.

Глава МИД России заметил, что евроатлантическое сообщество во главе с Парижем и Лондоном сконцентрировано на подготовке к новому военному конфликту. По его словам, европейские лидеры не предлагали разместить на Украине именно нейтральных миротворцев, их военный контингент нужен для защиты действующей украинской власти.

Прогресс в переговорах

В свою очередь Трамп заявил журналистам, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс:

«Я думаю, что между Украиной и Россией все идет хорошо. И вы узнаете об этом очень скоро. <...> Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо».

Турция также вновь заявила о готовности стать посредником в переговорах.

«Мы участвуем во многих мероприятиях, связанных с всеобъемлющими мирными переговорами, время от времени играем важную роль в их проведении. Конечно, если стороны захотят собраться в Турции, наша дверь всегда открыта для них», — сказал Фидан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что Путин и Трамп встретятся лично, однако к подобным переговорам нужно готовиться. Бывший президент Украины Петр Порошенко сказал The New York Times, что действующему лидеру Украины Владимиру Зеленскому стоит разблокировать оппозицию, так как это может упростить процесс переговоров. Однако глава государства уже отказался от идеи создания в стране коалиции министров и усилил давление на соперников.

«У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства <…>, и результатом этого решения должно стать прекращение войны», — считает Порошенко.

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В феврале и марте 2022 года Россия и Украина трижды встречались в Белоруссии, однако стороны так и не смогли прийти к мирному урегулированию конфликта. В марте делегации вновь обменялись мнениями уже в Турции. Им даже удалось найти общие точки соприкосновения, однако итоговый документ так и не подписали. Затем Зеленский принял указ, согласно которому Украина не может вести переговоры с Путиным. Стороны возобновили непрямые контакты, когда к власти в США пришел Трамп.