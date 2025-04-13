Стали известны даты переговоров России и Украины по судоходству в Черном море

CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

Переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.

«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море», — говорится в сообщении.

25 марта сообщалось, что Россия и США достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американская администрация изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену санкций на экспорт сельхозпродукции.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о безопасности Крымского моста.