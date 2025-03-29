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В США предложили России отрезать Украину от Черного моря

Полковник Уилкерсон предложил России отрезать Украину от Черного моря
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Yulii Zozulia/Global Look Press

Россия должна взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Такое мнение высказал бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Уилкерсон отметил, что если бы он был на месте президента России Владимира Путина, то прислушался бы к военным советникам и направил бы войска в Одессу и взял бы город, отрезав Украине путь к Черному морю.

17 марта газета The New York Times писала со ссылкой на окружение президента Украины Владимира Зеленского, что в Киеве встревожены из-за того, что американский президент Дональд Трамп может огласиться в рамках мирного соглашения передать России контроль над портом в Одессе.

Президент Владимир Путин отмечал, что все Причерноморье стало частью России в результате русско-турецких войн, последняя из которых была в конце XIX века, а Украина не имеет к этой земле никакого отношения. Политик также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины исторически был территорией России.

Ранее стало известно о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы.

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