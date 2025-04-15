Посольство России открылось в Доминиканской Республике

Посольство России открылось в Доминикане. Об этом говорится в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ планирует открыть дипломатические представительства в странах Африки. По его словам, также в планах на ближайшее будущее – открытие дипломатических представительств в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и в Того.

В декабре прошлого года стало известно, что Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике, об этом заявил посол этой страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ.