Лавров рассказал, в каких странах Россия откроет диппредставительства

РФ планирует открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, на Коморских островах и в Того

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ планирует открыть дипломатические представительства в странах Африки. Его слова приводит ТАСС.

«В ближайшее время возобновят деятельность посольства в Нигере, Сьерра-Леоне». И в Южном Судане впервые откроется посольство нашей страны», — сказал Лавров.

По его словам, также в планах на ближайшее будущее — открытие дипломатических представительств в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и в Того.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в 2023 году российские посольства открылись в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

До этого стало известно, что Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике, об этом заявил посол этой страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ.