Зеленский уволил главу Сумской области после удара ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщил представитель кабинета министров страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Кабинетом министров Украины <...> Согласовано увольнение: <...> Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации», — написал представитель кабмина.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинского издания «Общественное», незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

В этот же день мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал Артюха и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Красношапку уйти в отставку после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по центру Сум. При этом он назвал главу ОВА «мразью и чучелом».

14 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее Лавров заявил, что у начальников ВСУ в Сумах была «сходка» с западными коллегами.