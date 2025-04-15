Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский уволил главу Сумской области после удара ВС РФ

Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха
close
Сумская городская военная администрация/commons.wikimedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщил представитель кабинета министров страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Кабинетом министров Украины <...> Согласовано увольнение: <...> Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации», — написал представитель кабмина.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинского издания «Общественное», незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

В этот же день мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал Артюха и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Красношапку уйти в отставку после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по центру Сум. При этом он назвал главу ОВА «мразью и чучелом».

14 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее Лавров заявил, что у начальников ВСУ в Сумах была «сходка» с западными коллегами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами