Лавров заявил, что у начальников ВСУ в Сумах была «сходка» с западными коллегами

Россия располагает фактами того, что в Сумах проходила «сходка» военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западными коллегами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Там была очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Накануне в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По официальным данным, 84 человека получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны. Мэр города Конотоп после ударов призвал главу Сумской области встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку.

14 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. По данным ведомства, удар был нанесен двумя ракетами «Искандер-М».

Ранее Трамп высказался о взрывах в украинском городе Сумы.