Мэр украинского города призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС РФ

Мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Красношапку уйти в отставку после удара Вооруженных сил РФ по центру Сум. Его видеообращение опубликовала «Политика страны».

Семинихин потребовал, чтобы Артюх извинился, уволил Красношапку и сам сложил полномочия. При этом он назвал главу ОВА «мразью и чучелом».

«Если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина, … я расскажу, что произошло (в Сумах)», — сказал Семинихин.

13 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет, зафиксированный в городе Сумы на северо-востоке Украины, пришелся по месту скопления военнослужащих. Она рассказала, что в населенном пункте проходило торжественное награждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне парламентарий обратилась к главнокомандующему армии страны Александру Сырскому и начальникам сил территориальной обороны с призывом не собирайте военных на награждение, «тем более в гражданских местах».

По словам Безуглой, украинские специальные службы в очередной раз допустили утечку информации о мероприятии с участием военнослужащих.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате прилета в Сумах были уничтожены более 20 человек, пострадали 83 гражданина. Среди раненых — семь несовершеннолетних.

Ранее Зеленский остался недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.