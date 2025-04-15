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Нарышкин рассказал о выполнении РФ моратория на удары по энергообъектам

Нарышкин: РФ продолжает в полной мере выполнять мораторий на удары по энергетике
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Москва в полном объеме выполняет обязательства в рамках моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Со стороны украинской армии это нельзя сказать. <...> Практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ», — добавил он.

До этого журналисты РИА Новости сообщили, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз. По данным агентства, Киев организовал первую подобную атаку уже на следующий день после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершится 16 апреля.

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении срока действия соглашения будет зависеть от позиции главы государства. Но, как он сказал, сначала Москва планирует подробно обсудить с Вашингтоном деятельность Киева.

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение украинскими властями «энергетического перемирия».

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