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Президент США ответил на вопрос о «дедлайне» для Путина

Трамп ответил на вопрос о дедлайне для Путина по прекращению огня на Украине
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, поставил ли он российскому лидеру Владимиру Путину дедлайн по прекращению огня, заявил, что конфликт на Украине нельзя было начинать. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Вопрос о «дедлайне» был задан Трампу во время его встречи с главой Сальвадора Найибом Букеле. Отвечая на него, президент США подчеркнул, что конфликт на Украине можно было бы предотвратить. Но для этого тогдашний глава США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский должны были оказаться компетентными. Трамп отметил, что не знает, компетентен ли Зеленский и указал, что его встреча в Белом доме с просившем «все больше и больше» президентом Украины была тяжелой.

14 апреля СМИ распространили информацию, что Трамп якобы поставил России дедлайн по вопросу прекращения огня на Украине. При этом каких-либо подробностей не приводилось.

Ранее Лавров заявил, что в администрации США появились разумные люди.

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