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Британский экс-премьер восхитился Трампом

Джонсон: победа Трампа на выборах в США — то что нужно миру

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом политик написал в своей еженедельной колонке в газете Daily Mail.

«Президентство Трампа может быть именно тем, в чем нуждается мир», — написал Джонсон.

По мнению Джонсона, Трамп «не является потенциальным диктатором», а предпринимающиеся в США попытки отстранить его от выборов приводят лишь к тому, что он становится сильнее.

Говоря об отношении Трампа к Украине, Джонсон заявил, что «просто не верит, что он бросит эту страну». По мнению британского экс-премьера, в случае избрания Трамп «может поступить правильно» и поддержать Киев, что «станет большой победой для мира».

19 января в США заявили, что НАТО опасается прихода Трампа.

При этом Трампа заподозрили в уклонении от контактов с украинскими властями.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании.

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Выборы в США — 2024
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