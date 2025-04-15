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Журналист раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому

Журналист Боуз заявил, что Трамп терпеть не может Зеленского
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп негативно относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Он [Трамп] не может терпеть Зеленского», — написал журналист.

Так Боуз прокомментировал слова президента США о том, что Владимир Зеленский регулярно обращается к Вашингтону и просит продать ему ракеты. Эта реплика последовала после того, как Зеленский в интервью телеканалу CBS посетовал, что США не предоставляют Украине системы ПВО Patriot, хотя «такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите».

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что многократная ложь и манипуляции Владимира Зеленского практически лишили Украину шансов на получение внешней поддержки, в том числе и от Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Украины попытался запугать Европу Путиным.

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