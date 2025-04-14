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Глава МИД Украины попытался запугать Европу Путиным

Сибига заявил, что Россия пойдет вглубь Европы, если ее не остановить на Украине
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС заявил, что союзники Киева должны срочно увеличить давление на Россию, поскольку в противном случае боевые действия якобы перенесутся в глубь Европы. Текст выступления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«[Президент России Владимир] Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить на Украине. Такова реальность», — утверждает Сибига.

Он также призвал «действовать сейчас», чтобы достичь прочного мира на Украине. По его словам, этого можно добиться через усиления Киева и увеличения давления на Москву.

До этого издание Newsweek писало, что президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пытаются разделить мир на собственные сферы влияния. По мнению опрошенных экспертов, Восточная Европа может вернуться под влияние России. Речь идет о Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше. Центральная Азия, считают аналитики, станет зоной соперничества между Россией и Китаем.

Западное полушарие будет находиться под влиянием США, однако Вашингтон может столкнуться с противодействием Китая в Латинской Америке, говорится в тексте.

Ранее профессор назвал условие для достижения прочного мира на Украине.

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