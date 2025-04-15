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Депутат Рады заявил, что Зеленский окончательно потерял поддержку США

Депутат Дубинский: Зеленский лишился возможности договориться о помощи
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Alina Smutko/Reuters

Многократная ложь и манипуляции Владимира Зеленского практически лишили Украину шансов на получение внешней поддержки. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.

Дубинский утверждает, что раньше еще оставалась вероятность достижения Зеленским договоренностей о помощи, но сейчас, по его мнению, такая возможность отсутствует полностью. Он обвинил Зеленского в невыполнении обещаний, данных администрации Джо Байдена, в частности, продаже британским компаниям украинских природных ресурсов, которые, по словам Дубинского, были обещаны США. Эта ситуация, по мнению депутата, привела к необходимости «петлять» в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом.

Дубинский сделал вывод о негативных последствиях такой политики.

«Чем это заканчивается — все знают», — резюмировал политик.

На днях Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам.

В Раде назвали сроки обвала фронта ВСУ.

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