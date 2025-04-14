Трамп пожаловался на то, что Украина постоянно просит ракеты у США

Киев регулярно обращается к Вашингтону и просит продать ему ракеты, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский) всегда стремится к приобретению ракет. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты», — высказался американский лидер.

Накануне Зеленский дал интервью телеканалу CBS, в котором посетовал, что США не предоставляют Украине системы ПВО Patriot, хотя «такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите».

По словам Зеленского, США говорят, что соответствующей возможности нет, в то же время они передают системы Patriot Израилю. Украинский президент добавил, что Киев готов купить у США 10 Patriot за $15 млрд.

Ранее Трамп заявил об «ужасной работе» Зеленского и Байдена.