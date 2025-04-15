Уиткофф рассказал об одной просьбе Путина к США

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине. Его слова передает телеканал Fox News.

Уиткофф рассказал, что встреча длилась почти пять часов, и на ней помимо Путина присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он назвал прошедшее мероприятие «замечательным».

«Ближе к концу мы действительно подошли к финалу, и я собираюсь сказать «наконец-то», но я не имею в виду это в том смысле, что мы этого ждали. Я имею в виду, что нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому. Требование Путина заключается в установлении постоянного мира», — заявил Уиткофф.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».