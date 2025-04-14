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Зеленский заявил о готовности приобрести 10 систем Patriot у США

Зеленский: Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина готова купить у США 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

«Мы готовы купить [у США], и нам нужно хотя бы десять систем [противовоздушной обороны (ПВО) Patriot], чтобы закрыть некоторые города <...>, и это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд, мы найдем эти деньги и все будем оплачивать», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина может оплатить поставки систем ПВО за счет выделенных европейскими партнерами средств. Однако, по его словам, Киев в настоящее время не может договориться по данному вопросу с Вашингтоном.

8 апреля Зеленский заявил, что США располагают большим количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако не передают их Украине. По его словам, Киев направил соответствующие сигналы своим союзникам, рассчитывая получить от них дополнительные системы ПВО.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.

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