Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по Украине

Трамп заявил, что в ближайшее время ждет очень хорошие предложения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в ближайшее время ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле, сообщает ТАСС.

«Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — сказал он.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Уиткоффа. Переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с лидером России Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Руководитель РФПИ назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов.

Позже Reuters сообщило, что Уиткофф после встречи с Дмитриевым рассказал, что поможет прекратить огонь на Украине быстрее. По данным агентства, спецпосланник заявил Трампу, что кратчайший путь к остановке боевых действий на Украине — поддержка стратегии, которая предоставит России «право собственности» на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее Трамп заявил, что кризис на Украине является войной Байдена.