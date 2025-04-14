Кризис на Украине является войной предыдущего президента США Джо Байдена, заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление Трампа перед журналистами на борту президентского самолета, сообщает ТАСС.

Действующий глава государства подчеркнул, что кризис на Украине это не его война, а война, которая была при Байдене. Экс-президент выделил на эту войну миллиарды и миллиарды долларов вместо того, чтобы не допустить ее.

Трамп заключил, что у его предшественника «нет и не было никаких мозгов», в противном случае тот бы не допустил войны.

31 марта бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, будучи главой МИД, хотел связаться с командой Трампа в преддверии выборов президента США, однако администрация Байдена помешала этому. Он отметил, что киевские власти так и не смогли вернуться к вопросу переговоров с окружением Трампа перед выборами, так как эта тема была слишком чувствительной для команды Байдена.

Ранее Лавров сравнил Байдена с обиженным ребенком.