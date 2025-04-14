Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил в кризисе на Украине предыдущего президента США

Трамп: кризис на Украине является войной Байдена

Кризис на Украине является войной предыдущего президента США Джо Байдена, заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление Трампа перед журналистами на борту президентского самолета, сообщает ТАСС.

Действующий глава государства подчеркнул, что кризис на Украине это не его война, а война, которая была при Байдене. Экс-президент выделил на эту войну миллиарды и миллиарды долларов вместо того, чтобы не допустить ее.

Трамп заключил, что у его предшественника «нет и не было никаких мозгов», в противном случае тот бы не допустил войны.

31 марта бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, будучи главой МИД, хотел связаться с командой Трампа в преддверии выборов президента США, однако администрация Байдена помешала этому. Он отметил, что киевские власти так и не смогли вернуться к вопросу переговоров с окружением Трампа перед выборами, так как эта тема была слишком чувствительной для команды Байдена.

Ранее Лавров сравнил Байдена с обиженным ребенком.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами