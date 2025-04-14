Сирийский посол назвал недостоверной информацию СМИ о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве Джаафари опроверг сообщения о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари опроверг РИА Новости сообщения СМИ о том, что он якобы подал запрос на получение убежища в РФ.

«Нет, эта новость абсолютно не верна», — сказал он.

Дипломат признался, что его удивила эта недостоверная информация.

Джаафари возглавляет посольство Сирии в России с октября 2022 года. 9 апреля стало известно, что дипломат получил уведомление об отзыве в Дамаск, где ему якобы предложили пост в администрации.

8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщало, что Сирия переведет в центральный аппарат послов в РФ и в Саудовской Аравии в рамках дипломатических перестановок.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

В декабре Башар аль-Джаафари заявил, что побег экс-президента Сирии Башара Асада «позорным и унизительным образом» подтверждает необходимость перемен в стране и пробуждает надежду на лучшее будущее. Он отметил, что крах коррупционной системы за считанные дни говорит о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и в рядах армии и вооруженных сил.

Ранее в Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией.