Посол Сирии в России получил уведомление об отзыве в Дамаск

Дамаск назначит нового посла Сирии в России, глава диппредставительства республики в Москве Башар аль-Джаафари уже получил уведомление об отзыве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Уведомление послу отправлено из Дамаска, в Москве будет новый посол», — отметил собеседник агентства.

Накануне посольство САР сообщило, что Башар аль-Джаафари завершает свою миссию, он назначен на должность в администрации в Дамаске.

В ночь на 8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщило, что Сирия переведет в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии в рамках только что начавшихся дипломатических перестановок.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

Посольство Сирии в России с октября 2022 года возглавлял Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост замглавы МИД. В Саудовской Аравии дипмиссию с января 2023 года возглавлял Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.

Ранее посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге.