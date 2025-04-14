Страна ЕС вслед за США признала существование только двух гендеров

Парламент Венгрии принял поправку к конституции о признании только двух полов

Однопалатный парламент Венгрии принял поправку к конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского. Трансляция заседания велась местным телеканалом в прямом эфире, пишет ТАСС.

Сообщается, что голоса в поддержку этого решения отдали 140 депутатов, против оказались 21, воздержавшихся не было. В новой редакции конституции прописаны основы семьи и брака строго между мужчиной и женщиной.

«Основой семьи являются брак и отношения между родителями и детьми. Человек является либо мужчиной, либо женщиной. Отец — мужчина, мать — женщина», — говорится теперь в основном законе государства.

До этого президент США Дональд Трамп своим указом признал существование в стране только двух гендеров — мужского и женского.

Также американский лидер сообщил о намерении выгнать трансгендеров из армии и школ, не пускать мужчин, сменивших пол, в женский спорт. Кроме того, Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость запрета смены пола.