«Это путь к вырождению нации». В Госдуме объяснили необходимость запрета смены пола

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете смены пола. Также в документе предлагается аннулировать брак, если один из супругов совершил такой переход, и лишить таких людей возможности на усыновление детей. Как сообщали в Госдуме, авторами законопроекта стали почти 400 депутатов. Его целью называлось укрепление традиционных ценностей, института брака и суверенитета страны. Что изменит инициатива — в нашем материале.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете смены пола. Об этом сообщил спикер органа Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — написал он.

По словам Володина, в США за последние 10 лет операций по смене пола стало больше в 50 раз, число трансгендеров на 2022 год составило более 1,6 млн, среди которых 1,3 млн взрослых и более 300 тыс. подростков от 13 до 17 лет.

«Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо»,

— заключил он.

В свою очередь замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что после вступления закона в силу ведомство отменит свои подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола.

«Применительно к актам министерства здравоохранения, <…> хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем, соответствующие акты будут признаны утратившими силу», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критические отзывы юристов и врачей о законопроекте.

«Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. Здесь в данном случае опасения чрезмерны. Соответствующие оговорки приняты», — сказал представитель Кремля.

Второе чтение законопроект прошел 13 июля. К основному чтению к нему добавили некоторые поправки, в том числе об аннулировании брака при смене пола одним из супругов и запрете усыновлять детей и становиться опекунами.

Законопроект внесли в Госдуму в мае. Вице-спикер ГД Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали «почти 400 парламентариев». В первом чтении его приняли 14 июня. Володин обещал, что решения о запрете смены пола примут в июле.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий в стране пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, грозит штраф до 200 тыс. руб., юрлицам — до 4 млн руб.

Что запрещает закон

Законопроект касается трех основных положений:

— Запрет на гормоны и операции.

Закон устанавливает запрет на любые медицинские вмешательства направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Запрет касается как операций так и использования гормональной терапии.

— Запрет на смену пола в документах.

После начала работы закона изменить пол в документах будет невозможно. Справки о смене пола, по которым человек делал операцию, но не поменял паспорт, будут аннулированы после вступления закона в силу.

— Аннулирование брака и запет на усыновление детей.

Если один из супругов изменит пол и это будет отражено в записи акта гражданского состояния, брак будет признан недействительным. Кроме того, лицам, ранее изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей, выступать опекунами или попеителями.

Отмечается, что к смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов. В подобных случаях решение о медицинских вмешательствах принимает врачебная комиссия подведомственных Минздраву учреждений. Кроме того, комиссия после операций будет выдавать медзаключение «о соответствии половых признаков признакам определенного пола». Заключение необходимо, чтобы внести изменения в запись актов гражданского состояния.

Мотивация законодателей

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова называла законопроект необходимым для России, в которой традиционные семейные ценности и институт брака лежат в основе государственного суверенитета. По ее словам, будущее страны строиться на здоровом воспитании детей, а не на «европейских играх в демократию».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России существует развитая индустрия смены пола, где заняты недобросовестные врачи, психологи, ЛГБТ-организации и активисты, которые «всю свою разрушительную активность направляют на подростков и молодежь». И подобные практики, подчеркивается в документе, получают все большее распространение.

«В Конституции РФ закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. В основном законе страны предусмотрено только два пола — мужчины и женщины, никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров», категории вроде «родитель №1» и «родитель №2» не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола», — отмечается в документе.