Сирийский посол запросил убежище в России

Сирийский посол в Москве Башар Джаафари подал запрос на получение убежища в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — говорится в сообщении.

Причина запроса не уточняется.

Джаафари возглавляет посольство Сирии в России с октября 2022 года. 9 апреля стало известно, что дипломат получил уведомление об отзыве в Дамаск, где ему якобы предложили пост в администрации.

8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщало, что Сирия переведет в центральный аппарат послов в РФ и в Саудовской Аравии в рамках дипломатических перестановок.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

Ранее посольство Сирии в России сообщало о взломе своих соцсетей.