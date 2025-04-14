Сирийский посол запросил убежище в России

Сирийский посол в Москве Башар Джаафари подал запрос на получение убежища в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — говорится в сообщении.
Причина запроса не уточняется.
Джаафари возглавляет посольство Сирии в России с октября 2022 года. 9 апреля стало известно, что дипломат получил уведомление об отзыве в Дамаск, где ему якобы предложили пост в администрации.
8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщало, что Сирия переведет в центральный аппарат послов в РФ и в Саудовской Аравии в рамках дипломатических перестановок.
По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.
Ранее посольство Сирии в России сообщало о взломе своих соцсетей.