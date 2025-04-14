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Путин поручил скоординировать борьбу с природными пожарами

Путин поручил скоординировать между ведомствами борьбу с природными пожарами
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил организовать координацию для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь главное — хорошая координация между муниципалитетами, регионами, вашим ведомством, Рослесхозом, Авиалесоохраной и МЧС», — сказал он главе Минприроды Александру Козлову.

По его словам, нужно, чтобы «все работали в едином ритме» и включали необходимые силы и средства для ликвидации пожаров.

7 апреля пресс-служба МЧС РФ сообщила, что природные пожары уничтожили 65 строений в трех регионах Сибири. Речь идет о Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия. Как рассказали в ведомстве, в том числе здесь сгорели 33 жилых дома.

За два дня до этого в городе Орске в Оренбургской области зафиксировали ландшафтный пожар, к ликвидации которого привлекли 42 сотрудника экстренных служб и 18 единиц специальной техники. МЧС РФ заявило, что возгорание травы произошло в районе улицы Крайняя.

Ранее в Приморском крае засняли на видео, как природные пожары окружили движущиеся по трассе автомобили.

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