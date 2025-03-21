Появилось видео, как природные пожары окружили машины в Приморье

В Приморье природные пожары окружили водителей и попали на видео

В Приморском крае водители стали вынуждены прорываться сквозь природные пожары. Об этом сообщает Amur Mash.

«Красиво, но жутко — говорят люди, которые едут сейчас в Хасанском районе. Недалеко от станции Сухановка полыхают поля и трава», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что огонь полыхает по обе стороны трассы.

До этого в Северодвинске произошла массовая авария с участием более 15 автомобилей.

«Царь-авария в Северодвинске — там из-за непогоды столкнулись больше 15 авто. Массовое ДТП произошло на Ягринском мосту», — сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, в аварии получила травмы женщина. Еще один человек был зажат в автомобиле, а затем спасен. О его состоянии не сообщается.

Из-за плохой погоды на мосту сначала столкнулись три автомобиля, затем в них стали врезаться другие машины.

Ранее тюменцы застряли на дорогах из-за падающих столбов и попали на видео.