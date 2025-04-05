В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел в городе Орске, расположенном в Оренбургской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в районе улицы Крайняя загорелась сухая трава. На место происшествия уже прибыли сотрудники четырех пожарно-спасательных частей.

«С огнем борются восемь расчетов МЧС РФ», — говорится в заявлении.

Позже в министерстве уточнили, что всего к тушению огня были привлечены 42 сотрудника экстренных служб и 18 единиц специальной техники. В настоящее время работы по ликвидации возгорания ведутся на двух участках — со стороны улицы Кишиневская и со стороны улицы Маркова.

5 апреля на Красноярский край обрушился ураганный ветер, скорость порывов которого достигает 33 м/с. В том числе по этой причине в регионе возникли более 20 ландшафтных пожаров, в том числе в городе Минусинске и селе Каптырево.

К текущему моменту сотрудникам МЧС РФ удалось остановить распространение огня в Минусинске и тем самым защитить жилые дома. При этом в Каптырево пламя охватило три жилых и три нежилых здания, пожар в населенном пункте локализовали на площади 1 500 квадратных метров.

Ранее в Республике Дагестан потушили природный пожар, который бушевал несколько дней.