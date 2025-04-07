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В МЧС назвали количество сгоревших в Сибири зданий из-за природных пожаров

МЧС: из-за природных пожаров в Сибири сгорело 65 строений, включая 33 жилых дома
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Виталий Аньков/РИА Новости

Природные пожары в трех регионах Сибири уничтожили 65 строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

«В Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области сильная ветровая нагрузка осложняла тушение пожаров в жилом секторе, где в результате переходов пожаров огнем уничтожено более 65 строений, в том числе 33 жилых дома», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Хакасию были направлены группы спасателей из Тувы и Кузбасса. Всего за неделю лесные пожары зарегистрированы в 16 регионах России. Отмечается, что всего было потушено 111 возгораний, 55 остаются активными на данный момент.

Непогода накрыла Сибирь в субботу, 5 апреля. Ураганный ветер, достигающий 35 м/с, повредил инфраструктуру в Красноярском и Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, а также в Новосибирской области. Местные жители рассказывали, что мощный ветер сносил на своем пути все, что попадалось: переворачивал машины, валил деревья и рекламные щиты, срывал кровлю с крыш зданий.

Из-за непогоды в одном из жилых домов в Алтайском крае обрушился балкон.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя во время урагана.

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