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Глава МИД Польши заявил, что Путин «издевается» над Трампом

Глава МИД Польши Сикорский утверждает, что Путин якобы издевается над Трампом
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы «издевается» над президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит Reuters.

Сикорский понадеялся, что президент США Дональд Трамп и его администрация увидят, что Путин якобы «смеется над их доброй волей». Так он прокомментировал удар ВС РФ по украинским Сумам.

Глава МИД Польши указал, что Украина согласилась на прекращение огня более месяца назад.

«Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США увидят, что лидер России издевается над их доброй волей, и я надеюсь, что будут приняты правильные решения», — сказал Сикорский.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины. Он добавил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее постпред Ульянов ответил на пост госсекретаря США о событиях в Сумах.

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